В Дагестане микроавтобус насмерть сбил женщину

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Водитель микроавтобуса наехал на женщину с ребенком в Махачкале, от полученных травм женщина скончалась на месте, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Авария произошла примерно в 17.00 в поселке Семиндер в Махачкале.

"Водитель Ford Transit наехал на женщину с ребенком вне пешеходного перехода, в результате ДТП женщина скончалась на месте. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля находится на месте, он не покинул место ДТП", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работают сотрудники полиции.