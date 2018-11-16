Суд временно закрыл саратовский суши-бар, где отравились 20 человек

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заводской районный суд Саратова приостановил на 60 суток деятельность саратовского суши-бара, после употребления суши и роллов в котором отравились 20 человек, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что девять человек, включая одного подростка, заболели острой кишечной инфекцией после употребления суши и роллов в предприятии общественного питания ООО "Аллегория" — Автосуши "Саюри".

СУСК уточнило, что с 29 октября по 1 ноября отравились 20 посетителей кафе-бара, в связи с чем ведомство начало проверку. Роспотребнадзор временно приостановил деятельность суши-бара и направил административный материал в суд.

"Вынесено постановление о приостановлении деятельности на 60 суток", — сказала собеседница агентства.

Суд признал ООО "Аллегория" виновным по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", уточнила представитель суда.