В Ростовской области возбудили дело после гибели в пожаре матери с детьми

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели женщины и троих детей при пожаре в Волгодонском районе Ростовской области, сообщается на сайте СК России.

Как ранее сообщало областное МЧС, пожар в частном доме произошел в пятницу утром в хуторе Рябичев. При разборе строительных конструкций были обнаружены тела женщины и трех детей, еще один ребенок был госпитализирован.

По данным следствия, в результате пожара погибла хозяйка домовладения 1978 года рождения и три ее ребенка: мальчик 2007 года рождения и девочки 2014 и 2017 годов рождения. Выжившая девочка 2005 года рождения получила ожоги.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара 40-летней жительницы Волгодонского района и трех ее малолетних детей по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

В ходе расследования будут назначены экспертные исследования и тщательным образом проверены все версии случившегося, отмечает ведомство.