В Казани ближневосточные студенты покупали экзамен за три тысячи долларов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Студенты из стран Ближнего Востока платили до 3 тысяч долларов, чтобы сдать вступительный экзамен по русскому языку в Казанский федеральный университет, полицейским удалось раскрыть преступную схему, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану при участии УФСБ по Татарстану и службы безопасности Казанского федерального университета раскрыли преступную схему поступления студентов в университет.

Согласно информации следствия, абитуриенты платили от 500 до 3 тысяч долларов за право не сдавать вступительный экзамен по русскому языку, сумма зависела от выбранного факультета.

"Задержан 25-летний житель одного из государств Ближнего Востока, который за 3 тысячи тысячи долларов США оказал содействие в поступлении в вуз четырем соотечественникам. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Волк.

Следователи возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве и получении.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к данной противоправной деятельности", — подчеркнула Волк.