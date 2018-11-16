В Поволжье осудили сторонника ИГ*, готовившего теракт в Самарской области

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима сторонника террористической организации "Исламское государство"* за подготовку теракта в Самарской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель суда.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, осужденный был завербован в ИГ* через интернет, после этого он решил от имени запрещенной организации взорвать бомбу на остановке общественного транспорта в Самарской области. В феврале 2018 года молодой человек был задержан сотрудниками УФСБ по региону. При обыске у него обнаружили составные части взрывного устройства — детонатор, пластиковую банку с металлическими шариками, несколько сотен грамм тротила, а также экстремистскую литературу.

По данным суда, уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено по ч. 1. ст. 30, ч. 1. ст. 205 УК РФ (подготовка теракта) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

"Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 10 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России