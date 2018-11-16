Нижегородскому депутату продлили на полгода арест по делу о мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил на полгода домашний арест депутату областного законодательного собрания Александру Бочкареву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

По данным следствия, в июне 2015 года в Нижнем Новгороде Бочкарев получил от гражданина 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты гордумы. Следствие уточняет, что по результатам выборов гражданин не был избран депутатом городской думы. В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Бочкарева отправили под домашний арест в ноябре 2017 года, затем срок ареста несколько раз продляли. В начале ноября уголовное дело было направлено в суд.

"Шестнадцатого ноября Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство прокурора и продлил домашний арест депутату областного законодательного собрания Бочкареву до 2 мая 2019 года. Следующее судебное заседание по делу Бочкарева состоится 29 ноября", — сообщили в суде.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации на сайте нижегородского отделения партии "Справедливая Россия", Бочкарев является председателем реготделения.