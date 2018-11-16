СК возбудил дело после гибели детей от отравления газом под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели под Воронежем двоих малолетних детей, отравившихся угарным газом, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские — для установления точной причины смерти, и пожарно-техническая — для выяснения причины возникновения пожара.
По данным прокуратуры, родители малышей, граждане Армении, прибыли на территорию России в апреле 2018 года и встали на миграционный учет.