В Уфе в больнице обрушилось потолочное покрытие

УФА, 16 ноя – РИА Новости. В коридоре реанимационного отделения уфимской больницы обрушилось потолочное покрытие из-за разрыва трубки кислородной магистрали, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в пятницу спасателям поступило сообщение о хлопке в отдельном помещении городской клинической больницы №21 города Уфы, где проводилась техническая проверка кислородной магистрали. На место происшествия оперативно были направлены 38 спасателей и 14 единиц техники, а также полицейские, сотрудники газовой службы и бригады скорой медицинской помощи.

"По прибытию установлено, что в результате технического обслуживания кислородной магистрали в коридоре реанимационного отделения на первом этаже больницы произошел разрыв трубки диаметром три сантиметра без последующего горения. В результате разрыва произошло обрушение потолочного покрытия на общей площади 50 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, разрушения здания нет. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении башкирского МЧС.