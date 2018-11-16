В Уфе в больнице обрушилось потолочное покрытие

УФА, 16 ноя – РИА Новости. В коридоре реанимационного отделения уфимской больницы обрушилось потолочное покрытие из-за разрыва трубки кислородной магистрали, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"По прибытию установлено, что в результате технического обслуживания кислородной магистрали в коридоре реанимационного отделения на первом этаже больницы произошел разрыв трубки диаметром три сантиметра без последующего горения. В результате разрыва произошло обрушение потолочного покрытия на общей площади 50 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, разрушения здания нет. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении башкирского МЧС.