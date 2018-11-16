Фигуранты дела о катастрофе Falcon во Внуково не признали вину

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Фигуранты процесса о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково", где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, не признали свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Солнцевского суда Москвы.

Сегодня суд приступил к рассмотрению по существу дела, выделенного в отдельное производство 2 марта 2017 года в отношении трех обвиняемых. На скамье подсудимых руководитель полетов "Внуково" Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 3 частью статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинившее крупный материальный ущерб").

Этот же суд 7 июля 2017 года приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших, позднее Мосгорсуд подтвердил это решение.

Из предъявленного подсудимым обвинения следует, что Архипова из-за небрежного отношения к своим обязанностям не осуществила контроль за движением спецтехники на летном поле, Круглов же позволил диспетчеру-стажеру разрешить экипажу Falcon занять полосу, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет. Дунаев, в свою очередь, не осуществил контроль за действиями диспетчеров, ненадлежащим образом организовал их работу, проявил бездействие. При этом, как отмечалось гособвинителем в суде, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалась, что на взлетной полосе находится снегоуборочный транспорт. Своими действиями подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, не обеспечили безопасность полёта, что привело к столкновению взлетающего самолета со снегоуборочной машиной. Воздушное судно от удара разрушилось и частично сгорело, заключил прокурор.

Сразу после прокурора выступили обвиняемые. Архипова и Круглов коротко заявили, что полностью не признают свою вину. Придерживающийся аналогичной позиции Дунаев добавил, что не нарушал никаких правил по обеспечению безопасности воздушного движения. Следующее заседание, на котором, как ожидается, будут допрошены свидетели обвинения, пройдет 19 декабря.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Леденев. Дунаев, Круглов и Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.