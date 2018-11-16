В Нижнем Новгороде норовирус спровоцировал массовое заболевание в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Массовое заболевание учащихся гимназии №53, которую пришлось закрыть на карантин, спровоцировал норовирус, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как рассказала РИА Новости заместитель директора гимназии Наталья Гостюш, 14 ноября в школу на занятия не пришли 89 учеников. Когда стало известно, что более сорока заболевших детей жалуются на температуру, жидкий стул и рвоту, гимназию закрыли на карантин. В областном минздраве РИА Новости рассказали о том, что один ребенок был госпитализирован, но его состояние не внушает опасений, у остальных детей заболевание проходит в легкой форме.

"Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины массового заболевания. Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус. Предполагаемым источником инфекции явился носитель норовирусной инфекции из числа персонала пищеблока образовательного учреждения. Вероятный путь передачи инфекции — пищевой", — заявили в Роспотребнадзоре.

Собеседник агентства подчеркнул, что в ходе расследования на пищеблоке гимназии выявлены нарушения санитарных правил: не соблюдаются условия хранения готовых кулинарных изделий, неудовлетворительно содержатся производственные цеха и оборудование, нарушаются правила мытья кухонной посуды, не созданы условия для соблюдения личной гигиены для сотрудников пищеблока.

"Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. К виновным в допущенных нарушениях должностным лицам будут применены меры административного воздействия", — сказали в управлении Росоптебнадзора.

Заместитель директора гимназии сообщила РИА Новости, что карантин в школе продлится около недели, о возобновлении занятий ученикам и их родителям сообщат после того, как будет выпущено соответствующее постановление Роспотребнадзора. В здании школы проведена дезинфекция.