Пострадавшая в ДТП с автобусом в Воронежской области умерла в больнице

ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Пассажирка автобуса, попавшего в ДТП 18 сентября под Воронежем, скончалась в больнице спустя почти два месяца после аварии, число жертв которой, таким образом, выросло до шести человек, сообщил в пятницу РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Авария произошла 18 сентября в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность. В этот автобус врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице. До последнего времени в больнице скорой медицинской помощи оставалась одна пострадавшая, которая находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Остальных медики выписали.

"Пациентка, находившаяся на лечении в реанимационном отделении БСМП №10, скончалась 16.11.2018", — сообщил представитель департамента здравоохранения.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.