На Урале отменили арест обвиняемого в хищении денег экс-главы стройкомпании

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Челябинский облсуд в пятницу изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 2,5 миллиона рублей бывшему директору группы компаний "Серебряный ключ" Александру Сребрянскому, обвиняемому в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 86 миллионов рублей, сообщила пресс-служба облсуда.
Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 25 мая обвиняемый не был заключен под стражу, позже райсуд продлевал срок домашнего ареста Сребрянскому. Последний раз – 22 октября – райсуд продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемого до 26 января.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы в отношении Сребрянского, изменил постановление Центрального районного суда от 22 октября… Суд апелляционной инстанции изменил действующую меру пресечения на залог в размере 2,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что суд частично удовлетворив жалобу адвоката обвиняемого.