На Урале отменили арест обвиняемого в хищении денег экс-главы стройкомпании

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Челябинский облсуд в пятницу изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 2,5 миллиона рублей бывшему директору группы компаний "Серебряный ключ" Александру Сребрянскому, обвиняемому в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 86 миллионов рублей, сообщила пресс-служба облсуда.

По данным прокуратуры, органы предварительного следствия предъявили мужчине обвинение по двум эпизодам мошенничества. Сребрянский завладел денежными средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в Копейске и Челябинске. Ущерб составил более 86 миллионов рублей, уточняет прокуратура.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 25 мая обвиняемый не был заключен под стражу, позже райсуд продлевал срок домашнего ареста Сребрянскому. Последний раз – 22 октября – райсуд продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемого до 26 января.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы в отношении Сребрянского, изменил постановление Центрального районного суда от 22 октября… Суд апелляционной инстанции изменил действующую меру пресечения на залог в размере 2,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что суд частично удовлетворив жалобу адвоката обвиняемого.