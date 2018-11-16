Начальников УФНС в Туве подозревают в мошенничестве на 30 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости. Следователи подозревают начальника МРИ ФНС России №1 по Туве и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС России по республике в служебном подлоге и групповом мошенничестве на более чем 30 миллионов рублей, сообщает СК РФ.

"По версии следствия, в период с октября 2017 года по март 2018 года подозреваемые, используя свое служебное положение и имеющиеся у них в этой связи должностные полномочия, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитили имущество… ООО "Восток" в особо крупном размере на общую сумму свыше 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении подозреваемых СУСК РФ по Туву возбудил уголовное дело по части 2 статьи 292 (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В настоящее время следователи совместно с УФСБ по республике провели обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.