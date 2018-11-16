В Нижегородской области владельца батута осудили из-за травмы ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Владелец батута в поселке Ильиногорск Нижегородской области, где трехлетний ребенок получил перелом бедра, осужден на 1,5 года лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 16 июня в поселке Ильиногорск трехлетний мальчик упал с надувной горки аттракциона "Сафари" на лестницу, предназначенную для подъема на батут. При падении ребенок получил закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, что является причинением тяжкого вреда здоровью.

"Именно подсудимый — 48-летний индивидуальный предприниматель — не обеспечил безопасное предоставление услуг при эксплуатации аттракциона. В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении регионального СУСК.