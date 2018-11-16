В Крыму изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Крупную партию контрафактного алкоголя общей стоимостью более 1 миллиона рублей изъяли в Симферополе, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.

Партия фальсифицированного алкоголя обнаружена на одной из крупных продовольственных оптовых баз Симферополя. Всего изъято более 32 тысяч бутылок.

"Ящики с бутылками нелегальной спиртосодержащей продукции были обнаружены в складских помещениях, которые принадлежат фирме, занимающейся оптово-розничной продажей продуктов питания. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 32 тысяч бутылок фальсифицированной алкогольной продукции – водки и коньяка наиболее популярных торговых марок. Общая стоимость изъятого контрафакта составила более 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Силовиками задокументированы факты не только хранения, но и реализации нелегального алкоголя.

"Задержан руководитель предприятия, которому принадлежит поддельная спиртосодержащая продукция", — отметили в ведомстве.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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