В Нижнем Новгороде задержали напавшего на врачей скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Нижнем Новгороде мужчину, который напал на работников скорой помощи с пистолетом, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

Экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области получил информацию о том, что неизвестный мужчина напал на бригаду скорой помощи с предметом, похожим на пистолет, ночью 14 ноября.

"Подъезжая к месту происшествия, младший сержант Илья Астахов и старший сержант Александр Семагин заметили мужчину со следами крови на руках и одежде, внешность которого подходила под описание правонарушителя. На обращение росгвардейцев он ответил агрессией, после чего был задержан. При осмотре прилегающей территории экипаж вневедомственной охраны обнаружил пистолет, который впоследствии был изъят прибывшими полицейскими и идентифицирован как пневматический. Ранее не судимый 31-летний житель Нижнего Новгорода передан в полицию", — говорится в сообщении.

В 2017 году управлением вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области было подписано соглашение с руководством станции скорой помощи Нижнего Новгорода, чтобы защитить врачей от агрессивных пациентов.

"Описанный факт пресечения росгвардейцами нападения на медиков после получения тревожного сигнала стал вторым за этот год. Сотрудничество подразделений вневедомственной охраны Нижнего Новгорода и "службы 03", длящееся уже полтора года, привело к значительному сокращению нападений на персонал скорой медицинской помощи", — подчеркивается в сообщении.