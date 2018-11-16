Подросткам, убившим женщину в Псебае, предъявили обвинение

СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела по обвинению двух подростков в убийстве многодетной матери в поселке Псебай Краснодарского края, совершенного в мае этого года, им предъявлено обвинение по пяти статьям, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в мая этого года подростки, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершили с особой жестокостью изнасилование женщины, после чего убили ее.

По данным СК, в ходе расследования получены сведения о совершении в 2018 году этими подростками грабежа и кражи в Краснодарском крае. Отмечается, что также предъявлены обвинения еще двум юношам.

По данным СУСК по Краснодарскому краю, в апреле этого года следователь МВД проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. Сообщалось, что в нарушение закона она не передала дело по подследственности в Следственный комитет, а провела проверку сама. По версии СУСК, она уговорила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из несовершеннолетних к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков преступления в силу малозначительности. Потом это решение было отменено, и в отношении двух подростков возбудили уголовное дело о грабеже.

"Им предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений. Одному в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении женщины, причинении тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего. Второму также предъявлено обвинение в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в краже", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, должностные лица органов системы образования и органов местного самоуправления Мостовского района Краснодарского края, ответственные за организацию профилактической работы с несовершеннолетними, уволены с занимаемых должностей, усилено взаимодействие между образовательными учреждениями и органами МВД региона. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.