В Кремле назвали ситуацию с "красивой жизнью" Цеповяза в колонии вопиющей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Кремле считают вопиющей и отвратительной ситуацию с "красивой жизнью" в колонии осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопиющая ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций", — сказал Песков журналистам.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня; в обычную камеру, по словам адвоката Романа Бокова, его перевели через трое суток.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.