В Ростовской области нашли четвертого погибшего при пожаре в частном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Еще один ребенок найден погибшим на месте пожара в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, всего погибли четыре человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Пожар произошел в пятницу утром в саманном доме на хуторе Рябичев. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сообщалось, что при разборке строительных конструкций были обнаружены тела женщины и ее двоих детей. Еще одна девочка 13 лет была госпитализирована.

"На месте пожара обнаружен третий погибший ребенок. Всего погибли четыре человека: женщина 1976 года рождения, мальчик 2007, девочки 2014 и 2017 годов рождения", — сказал представитель ГУМЧС.