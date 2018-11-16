В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге школьницы

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали подростка, который подозревается в поджоге школьницы, получившей ожоги 30% тела, сообщается на сайт СК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК выясняют причины возгорания одежды на школьнице в Петербурге, в результате чего она получила ожоги 30% тела, возбуждено дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 15-летний ученик восьмого класса", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что подросток 15 ноября в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Науки, облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ходе расследования следствие выяснит причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 15 ноября в нежилой квартире дома на севере Петербурга подростки отмечали день рождения. В ходе вечеринки 14-летнюю школьницу привязали к стулу, облили спиртом и подожгли. После этого девочку отвезли в больницу, медики обратились в полицию.