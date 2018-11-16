В Ростовской области женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Мать и двое детей погибли, еще один ребенок пострадал при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону.

Пожар произошел в пятницу утром в саманном доме в хуторе Рябичев. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"На месте пожара при разборке строительных конструкций и пожарного мусора были обнаружены тела трех погибших: мама и двое детей", — говорится в сообщении.

Кроме того, при пожаре пострадала девочка 13 лет, которая с ожогами доставлена в больницу скорой медицинской помощи Волгодонска.

Причины пожара уточняются.