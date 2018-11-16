В Красноярском крае ребенок потерял глаз из-за ошибки врача

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача-офтальмолога из Красноярского края, не выявившего вовремя онкологию у трехлетней девочки, в результате чего ребенок потерял глаз, сообщается на сайте СК РФ.

По предварительной версии следствия, в конце марта женщина обратилась на прием к врачу-офтальмологу — у ее трехлетней дочери на зрачке появилось белое пятно. Врач осмотрел ребенка и не выявил патологию. Через четыре месяца при осмотре ребенка к красноярской клинике у нее было выявлено онкологическое заболевание, приведшее к удалению глазного яблока.

"По результатам рассмотрения заявления 28-летней жительницы города Канска о ненадлежащем исполнении врачом-офтальмологом КГБУЗ "Каннская МДБ" своих профессиональных обязанностей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью ее трехлетней дочери, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.