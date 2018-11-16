Во Владикавказе потушили пожар на рынке автотоваров

ПЯТИГОРСК, 16 ноя — РИА Новости. Пожар на рынке автотоваров во Владикавказе потушен, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Один из контейнеров с автозапчастями загорелся на рынке в пятницу утром, площадь возгорания составила 200 "квадратов". В 8.25 пожар был локализован, в тушении участвовали 69 человек и 19 единиц техники.
"В 10.21 мск полная ликвидация пожара на рынке во Владикавказе", — отметили в ГУМЧС.
По данным ведомства, пострадавших нет, над выяснением причин пожара работают эксперты "Испытательной пожарной лаборатории".