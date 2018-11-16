Во Владикавказе потушили пожар на рынке автотоваров

Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке автотоваров Викалина, Владикавказ. 16 ноября 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке автотоваров Викалина, Владикавказ. 16 ноября 2018

ПЯТИГОРСК, 16 ноя — РИА Новости. Пожар на рынке автотоваров во Владикавказе потушен, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Один из контейнеров с автозапчастями загорелся на рынке в пятницу утром, площадь возгорания составила 200 "квадратов". В 8.25 пожар был локализован, в тушении участвовали 69 человек и 19 единиц техники.

"В 10.21 мск полная ликвидация пожара на рынке во Владикавказе", — отметили в ГУМЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет, над выяснением причин пожара работают эксперты "Испытательной пожарной лаборатории".