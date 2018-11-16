В Петербурге пенсионерка отдала деньги мошенникам на "операцию" внучки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двух жителей Петербурга, подозреваемых в том, что они выманили у 91-летней пенсионерки 140 тысяч рублей и 1 тысячу долларов, сообщив ей о госпитализации внучки, которой якобы потребовались деньги на операцию, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские установили, что 13 ноября… 38-летняя женщина позвонила на стационарный телефон 91-летней петербурженки, сообщила, что ее внучка попала в больницу, и требуются деньги на операцию. После чего ранее судимый 31-летний мужчина, приехав в квартиру пенсионерки, получил от нее 140 тысяч рублей и тысячу долларов США", — говорится в сообщении.

Как уточняет ГУМВД, подозреваемые были задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

Сейчас женщина находится под домашним арестом, ее сообщник арестован. Похищенные у пенсионерки деньги изъяты, информирует полиция.

Полицией проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности задержанных, отмечает ГУМВД.