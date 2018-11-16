На Алтае один человек погиб в ДТП с семью машинами

БАРНАУЛ, 16 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в пятницу утром в результате массового ДТП на трассе Алтайского края, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 09.50 (5.50) на 167-м километре автодороги Р-256 в районе поселка Среднесибирский.

"Водитель, управляя микроавтобусом Hyundai, двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении города Новоалтайска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пассажир Hyundai скончался на месте, водитель госпитализирован", — сказали в ведомстве.

Эта авария вызвала столкновение еще пяти транспортных средств, но больше никто не пострадал, добавили в Госавтоинспекции.

В данный момент полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на данном участке автодороги, выясняются все обстоятельства ДТП.