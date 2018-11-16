Спасатели локализовали крупный пожар в поликлинике в Башкирии

УФА, 16 ноя — РИА Новости. Пожарные локализовали пожар в здании поликлиники в башкирском селе, где частично обрушилось перекрытие между крышей и вторым этажом, сообщает региональный главк МЧС.

В четверг в 21.45 (19.45 мск) загорелась крыша поликлиники в селе Шафраново Альшеевского района на площади 350 квадратных метров. Во время тушения пожара произошло частичное обрушение деревянного перекрытия между крышей и вторым этажом. Пострадавших в происшествии не было.

"Пожар локализован. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание",- сообщили в пресс-службе ведомства.