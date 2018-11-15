Источник опроверг данные об эвакуации дома в Москве, где произошел взрыв

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эвакуация многоэтажного дома на улице Нагорной на юго-западе Москвы, где произошёл взрыв, не проводилась, угрозы обрушения конструкций нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Эвакуация не проводилась, угрозы обрушения конструкций нет", — пояснил источник.

Экстренные службы Москвы в четверг сообщили, что три человека пострадали в результате взрыва неустановленного вещества в квартире 14-этажного жилого дома на Нагорной улице. Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС и в "Мосгазе", информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Позже источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что взрыв произошел из-за манипуляций со взрывоопасной жидкостью.