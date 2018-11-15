"Мосгаз" опроверг данные о взрыве газа в жилом доме на юго-западе Москвы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Информация о взрыве газа в жилом доме на юго-западе Москвы, из-за которого произошло возгорание и пострадали жильцы, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в результате взрыва газа в квартире жилого дома на юго-западе столицы были выбиты стекла и пострадали жильцы.

"В 20.25 мск в центральную диспетчерскую службу "Мосгаз" поступила заявка предположительно о пожаре по адресу: улица Нагорная, 19, корпус 5. Бригада аварийно-спасательного формирования "Мосгаза" оперативно прибыла на место.‬ После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газ нет, возгорания не было", — сообщили в пресс-службе в четверг.

На месте происшествия работают экстренные службы города. В настоящий момент причина инцидента устанавливается.