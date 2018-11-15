В Москве три человека пострадали из-за взрыва в жилом доме

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва неустановленного вещества в квартире 14-этажного жилого дома на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Как уточнили РИА Новости, в столичном главке МЧС информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Возгорания в результате ЧП не последовало. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции.
В пресс-службе столичного МВД РИА Новости подтвердили информацию о взрыве, уточнив, что, по предварительным данным, трое пострадавших — жильцы двух соседних квартир. В квартире выбило стекла.