Увольнений в школах после избиения девочки в Минводах не было

ПЯТИГОРСК, 15 ноя — РИА Новости. Увольнений в школах после инцидента с избиением девочки школьницами на Ставрополье не последовало, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких.
Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами, ее состояние удовлетворительное.
Кроме этого, во вторник в социальных сетях появилась запись разговора с одной из школьниц, участвовавших в избиении, где она рассказала, что применила физическую силу, чтобы отомстить за прошлые обиды и издевательства.
"Комиссия окончила свою проверку. Мы увидели, что у нас недостаточное межведомственное взаимодействие, внутреннее — руководитель с руководителем, соответственно, мы по этим статьям начали работу. Провели совещание с руководителями, социальными педагогами, психологами, замами по воспитательной работе, мы связались с краевым психологическим центром с просьбой оказания помощи нашим психологам, как выявлять подобные ситуации", — сказала Безруких.
"По каждому руководителю и службам школ также будут приниматься решения. Там, где недоработка психолога, будет должностное взыскание. Замечание или выговор вправе объявить. Никто не уволен, но должностные взыскания есть. По отношению к директорам школ есть рекомендации о должностном взыскании, но решение будет принимать глава округа", — добавила собеседница агентства.