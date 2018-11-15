Увольнений в школах после избиения девочки в Минводах не было

ПЯТИГОРСК, 15 ноя — РИА Новости. Увольнений в школах после инцидента с избиением девочки школьницами на Ставрополье не последовало, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несколько подростков руками и ногами избивают школьницу. Одна из участниц конфликта прыгнула лежащей на земле пострадавшей на голову, затем девочку поставили на колени и заставили извиняться.

Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами, ее состояние удовлетворительное.

Кроме этого, во вторник в социальных сетях появилась запись разговора с одной из школьниц, участвовавших в избиении, где она рассказала, что применила физическую силу, чтобы отомстить за прошлые обиды и издевательства.

"Комиссия окончила свою проверку. Мы увидели, что у нас недостаточное межведомственное взаимодействие, внутреннее — руководитель с руководителем, соответственно, мы по этим статьям начали работу. Провели совещание с руководителями, социальными педагогами, психологами, замами по воспитательной работе, мы связались с краевым психологическим центром с просьбой оказания помощи нашим психологам, как выявлять подобные ситуации", — сказала Безруких.

По ее словам, планируется создать отдел социально-психологической поддержки, который будет курировать работу соответствующих служб в школах, так как здесь были выявлены недоработки.

"По каждому руководителю и службам школ также будут приниматься решения. Там, где недоработка психолога, будет должностное взыскание. Замечание или выговор вправе объявить. Никто не уволен, но должностные взыскания есть. По отношению к директорам школ есть рекомендации о должностном взыскании, но решение будет принимать глава округа", — добавила собеседница агентства.