В Мордовии будут судить членов преступной группы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело в отношении группы, обвиняемой в незаконных финансовых операциях, передано в суд в Мордовии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что пятеро участников организованной группы в возрасте от 23 до 64 лет осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов более 100 подконтрольных фиктивных организаций. За каждую транзакцию злоумышленники взимали комиссионное вознаграждение. Размер нелегального дохода превысил 24,5 миллиона рублей", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

В целях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали средства конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении друг с другом применяли специфические выражения, понятные только участникам группы. Заказчиками услуг являлись более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 субъектов России.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками МВД по Республике Мордовия деятельность группы пресечена. Проведено более 40 обысков в офисных помещениях, используемых фигурантами, а также по местам их жительства, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 банковских карт, компьютерная техника, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц", — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия несколько обвиняемых, в том числе предполагаемый организатор группы, в полном объеме признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.