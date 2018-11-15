Полноценный проезд в Сочи на месте обрушения моста организуют в понедельник

СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Полноценный проезд транспорта в сочинском селе Нижняя Шиловка, где в среду частично обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр, будет организован по временной схеме в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель сочинского дорожного филиала ГКУ КК "Краснодаравтодор" Денис Пронкин.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи, селе Нижняя Шиловка произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Чахцуцыр из-за подъёма уровня воды. По данным мэрии, движение общественного транспорта через мост перекрыто, для легковых автомобилей организовано реверсивное движение.

"Сейчас ведутся работы по устройству временного проезда рядом, выше по руслу, буквально в метре от моста существующего. Трубы уже уложены, сейчас приступаем к отсыпке материала, в работах задействованы 11 человек и 26 единиц техники. Думаю, к понедельнику по временной схеме полноценный проезд по нему будет осуществляться. Сейчас по одной машине в режиме реверса пропускаем и мониторим оставшуюся часть моста на предмет ухудшения, пока все нормально", — заявил Пронкин.

Он добавил, что обрушившийся мост будет разобран и восстановлен.

"Сейчас временный проезд сдаём, разбираем существующую конструкцию и начинаем восстанавливать ее по постоянной схеме. Проектировщики были, решение дали, в рамках ЧС мы восстановим конструкцию, то есть в тех же геометрических параметрах заливаем береговые опоры. Единственное, может сваи добавим", — уточнил Пронкин.