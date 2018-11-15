В Калининграде проверят роддом, где умер не получивший лекарство ребенок

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области проверяет информацию о смерти младенца в роддоме из-за того, что и.о. главврача могла запретить вводить ему дорогое лекарство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Как ранее сообщал СУСК РФ по Калининградской области, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата. Подозреваемая, как считает следствие, дала указание медперсоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя это высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики по смертности новорожденных.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области проводит проверку по данному инциденту", — говорится в сообщении.