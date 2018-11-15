В Оренбург доставили останки погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Цветы, свечи и детские игрушки фотографии самолета в центре Орска, принесенные в память о крушении Ан-148 Саратовских авиалиний. Архивное фото

Цветы, свечи и детские игрушки фотографии самолета в центре Орска, принесенные в память о крушении Ан-148 Саратовских авиалиний. Архивное фото

УФА, 15 ноя – РИА Новости. Спасатели привезли в Оренбуржье останки местных жителей, погибших при крушении самолета Ан-148 рейса Москва – Орск в феврале 2018 года, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля 2018 года, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Большая часть погибших были жителями Орска.

"В четверг в международный аэропорт "Орск" спецбортом МЧС России привезли останки жертв крушения Ан-148 рейса Москва – Орск, всего доставлено 24 погибших и 8 урн с прахом для дозахоронения, так как ранее похоронено 10 человек. Прощание с жертвами авиакатастрофы пройдет 16-17 ноября в семи храмах и пяти траурных залах Орска, а также в Адамовском и Светлинском районах и в городе Гае", — сообщили в пресс-службе губернатора области.

В сообщении отмечается, что доставку обеспечивали более 60 сотрудников МЧС России, а спецгруз сопровождала оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях под руководством директора департамента Гражданской обороны и защиты населения МСЧ России Олега Мануйло. Также в группе сопровождения — представитель Центрального бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, где осуществлялась генетическая экспертиза.

"Крушение Ан 124 — это трагедия для всех оренбуржцев. Земляки навсегда останутся в наших сердцах. Поддержку в решении всех вопросов мы получаем от президента России, МЧС России, правительства Московской области. Слова соболезнования, помощь родным приходит со всей страны. Сегодня Оренбуржье скорбит вместе с родными погибших. Мы рядом и всегда готовы поддержать друг друга", — цитирует пресс-служба губернатора Юрия Берга.

По данным ведомства, ранее родственники всех погибших получили положенные выплаты. Кроме того, по просьбе неравнодушных граждан был открыт счет для сбора пожертвований семьям погибших, где было собрано 10 миллионов рублей. В настоящее время разрабатывается дизайн памятного монумента погибшим и согласовывается с их родственниками.