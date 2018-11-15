СК выясняет, как школьница в Петербурге получила ожоги 30% тела

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники СК выясняют причины возгорания одежды на школьнице в Петербурге, в результате чего она получила ожоги 30% тела, возбуждено дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По данным следствия, 15 ноября 2018 года в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Науки, при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание одежды 14-летней школьницы, в результате чего она была госпитализирована в больницу с ожогами тела 30%, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщила Петренко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ход расследования на свой контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил тщательно исследовать все обстоятельства и причины произошедшего.

"Следствием устанавливаются все лица, находившиеся в квартире в момент происшествия. Трое из них уже доставлены к следователю и допрашиваются в рамках уголовного дела. Следствием будут проверены все возможные версии произошедшего, а действиям участников дана правовая оценка", — отметила официальный представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 15 ноября в нежилой квартире дома на севере Петербурга подростки отмечали день рождения. В ходе вечеринки 14-летнюю школьницу привязали к стулу, облили спиртом и подожгли. После этого девочку отвезли в больницу, медики обратились в полицию.