В ЕАО подросток упал в яму с металлическими штырями

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток получил травмы, упав в яму со штырями, которую выкопали у крыльца жилого дома в поселке в Еврейской автономной области, сообщает прокуратура области в четверг.

"Установлено, что в среду во дворе дома по улице Советская поселка Смидович подросток получил многочисленные травмы в результате падения в яму, которую, по словам жильцов, несколько дней назад выкопали работники управляющей организации. При этом опасный участок не огражден, а в самой яме обнаружены железные штыри, которые явились причиной получения травм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток сам выбрался из ямы, а соседи вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает. По факту травмирования подростка прокуратура проводит проверку.

Устанавливаются ответственные за безопасность при проведении ремонтных работ.