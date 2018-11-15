В Башкирии почти 400 домов остались без воды из-за аварии

УФА, 15 ноя — РИА Новости. Порядка 400 частных жилых домов, больница, школа и детский сад остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе в башкирском селе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в четверг в 16.00 (14.00 мск) произошло аварийное отключение на водопроводе холодного водоснабжения в селе Новобелокатай Белокатайского района Башкирии.

"Без холодной воды остались 390 частных жилых домов и три социально значимых объекта. Это белокатайская центральная районная больница, школа №1 и детский сад "Колосок", — говорится в сообщении башкирского МЧС.

Все социально значимые объекты, В которых отключена вода, функционируют в штатном режиме, информирует ведомство.

"Создан необходимый запас воды, отопление в зданиях имеется, ситуация находится на контроле МЧС региона", — сообщили в пресс-службе.