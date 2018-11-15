Адвокат прокомментировал приговор отрубившему руки жене Грачеву

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Приговор Дмитрию Грачеву, который получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за то, что из ревности отрубил жене кисти рук, отчасти продиктован широким общественным резонансом дела и его освещением в СМИ, считает адвокат Юрий Манукян.

В четверг Серпуховской суд Подмосковья приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей.

Грачев обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения, но признавал свою вину частично — лишь в причинении вреда здоровью. После приговора Грачев заявил о намерении его обжаловать.

"Если бы у этого дела не было такой широкой публичности, там срок мог бы быть меньше процентов на 25, я думаю. По моей практике и опыту, при подобных составах преступления суды обычно дают в районе 8-9 лет, не больше", — рассказал РИА Новости Манукян.

Трагедия произошла около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз, установило обвинение.