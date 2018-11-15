МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Игорь Морозов, комментируя опубликованное в СМИ видео с избиением учительницей ученика, заявил, что в обществе надо возвращать уважение к профессии педагога, низкая оплата труда заставляет лучших учителей искать новые профессии, а оставшиеся в школе работают "на разрыв".

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учительница школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. СК возбудил уголовное дело, педагог временно отстранена от работы.

"Данные Росстата показали, что оплата учителей и врачей, которая все время была примерно на одном уровне, теперь значительно отличается. Педагог получает в два раза меньше, чем врач, зарплата учителей даже меньше, чем оплата труда медсестры", — сказал Морозов РИА Новости.

По его мнению, происходит деградация самой профессии преподавателя, что мы и видим в последнее время, когда инциденты происходят в школах страны, сказал законодатель.

"Лучшие уходят в другие профессии, переквалифицируются. Те, кто остаются в школе, для того чтобы получать достойную зарплату, берут полторы ставки, классное руководство, другие дополнительные часы. В результате им приходится работать "на разрыв", а у любого человека есть предел", — отметил Морозов. Он добавил, что хорошо знаком с этой темой, так как его родители — педагоги.

Морозов полагает, что в интернет попадают лишь единичные случаи неподобающего поведения преподавателей: "Я думаю, по стране их больше".

"Еще одна проблема состоит в том, что на протяжении последних двух десятилетий внедрялась мысль о том, что учитель должен предоставлять услугу. Но это не так, это — миссия, которую педагог выполняет на основании общечеловеческих ценностей, нашей истории, нашей культуры", — заключил парламентарий.