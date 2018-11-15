В Подмосковье десятки аптек продавали наркосодержащие препараты без рецепта

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Несколько десятков аптек в Московской области продавали наркосодержащие препараты без рецепта, одна из них закрыта, рассказал журналистам заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Подмосковью полковник полиции Игорь Охрименко.

"У нас в управлении есть профильное подразделение, в функции которого входит организация работ в части пресечения деятельности незаконного сбыта подконтрольных веществ без рецепта. Если появляется информация, что аптека начинает торговать препаратом,… мы осуществляем закупку, возбуждаем уголовное дело", — рассказал Охрименко в ходе пресс-конференции по теме "Раскрытие и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Московской области".

По его словам, "в зону внимания" управления попали "несколько десятков аптек" в Московской области, "в том или ином виде" по этому вопросу заведены материалы. В Люберцах недавно прекращена работа одной из таких аптек, сообщил Охрименко.

Представитель управления подчеркнул, что повальной проблемы в этом вопросе нет, но одна подобная аптека "может отравлять жизнь целого района". "Ситуация с незаконным сбытом наркотиков в Московской области остается напряженной", — добавил он.