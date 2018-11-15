В Челябинской области зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 4,4

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Сейсмическая активность магнитудой 4,4 зафиксирована в четверг в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в сентябре уже произошло несколько землетрясений, информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"По данным Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" в Катав-Ивановском муниципальном районе в 12.48 (10.48 мск) произошла сейсмическая активность (разовый толчок) в 21 километре юго-западнее от города Катав-Ивановск магнитудой 4,4 и глубиной залегания 10 километров", — говорится в сообщении.

От граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Катав-Ивановского муниципального района начали поступать сообщения о подземных толчках, на данный момент всего поступило более 50 звонков, уточняется в сообщении.

Организовано взаимодействие с ЕДДС районов, администрациями объектов, дежурными службами предприятий и организаций, министерств и ведомств, а также оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии, добавляется в сообщении. Рабочая группа проводит проверку социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов, на работу предприятий, социально-значимых объектов и потенциально-опасных объектов данная ситуация не повлияла, поясняет пресс-центр.

По данным на 13.30 (11.30 мск) информации о пострадавших, обратившихся в лечебные учреждения, а также о разрушениях не поступало. Для проверки задействованы 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС – 4 человека и 1 единица техники.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин подтвердил РИА Новости, что пострадавших в результате землетрясения нет, информации о разрушениях тоже нет.

Сейсмическая активность уже фиксировалась на территории региона осенью. Так, по данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.

Позднее, 29 сентября, сейсмическая активность вновь была зафиксирована на территории района, ее магнитуда составила 4,5.