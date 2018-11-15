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Происшествия

Суд в Петербурге приговорил к девяти годам главу "банды Лося"

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в четверг приговорил к 9 годам колонии Александра Курьякова, обвинявшегося в создании ОПГ, которая, по версии СК РФ, поставляла наркотики в Россию и Евросоюз и была причастна к убийствам, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Задержание преступника
© Фото предоставлено Лигой ветеранов службы по борьбе с оргпреступностью
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Особый интерес к этому процессу обусловлен еще и тем, что Следственный комитет предъявил предполагаемому главарю банды Александру Курьякову (известен как Лось) обвинение в "создании преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". По этой статье ему грозил пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что 25 октября коллегия присяжных полностью оправдала восьмерых из десяти обвиняемых. Только братья Александр и Андрей Курьяковы признаны виновными по одному эпизоду покушения на сбыт наркотических средств. В понедельник в горсуде завершились прения по этому делу.

"Александр Курьяков признан виновным по части 1 статьи 30 пунктов "а, г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному обороту наркотиков — ред.) — поставка гашиша из Бельгии в 2012 году, 56,9 кг, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. В остальном оправдан с правом на реабилитацию", — говорится в сообщении.

Приговором суда Андрей Курьяков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктов "а, г" части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков), более 1,6 кг МДМА стоимостью 1 млн рублей, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. С учетом имеющейся судимости суд назначил ему 15 лет в исправительной колонии особого режима со штрафом 100 тысяч рублей. В остальном он оправдан с правом на реабилитацию.

Участники организованного преступного сообщества Ифы-Козлова. Архивное фото
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
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Кроме братьев Курьяковых, на скамье подсудимых находились Сергей Царев, Вячеслав Шишкин, Сергей Осипов, Владимир Головков, Владимир Пантелеев, Андрей Гордиенко, Дмитрий Кошелев и Михаил Кокотов.

Уголовное дело расследовалось более четырех лет, его объем составил около 60 томов. Еще три с лишним года — материалы поступили в суд в мае 2015-го — ушло на вынесение приговора. Заседания проходили в закрытом режиме из-за того, что в материалах есть тома с грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".

"Бригада" из 90-х

Юрий Шорчев за игрой. Архивное фото
© Фото : сайт "Дело Юрия Шорчева"
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Банда, по мнению следствия, была создана в 1992-94 годах Александром Курьяковым, пригласившим в нее знакомых по району и школе, а также уголовников, с которыми он к тому моменту уже успел вместе отсидеть в колонии. Первые убийства, считает СК, фигуранты совершили в 1994 году, среди жертв были и участники этой же ОПГ, в чем-то провинившиеся перед "боссом".

В 2000 году Александр Курьяков был осужден за организацию убийства, похищение человека, вымогательство, мошенничество и разбой, но досрочно освободился всего через два года. К этому моменту, полагает СК, он получил среди преступников "признание в качестве криминального авторитета".

В этом статусе он, как считает следствие, "переквалифицировался" на торговлю наркотиками, при этом не ограничиваясь территорией России, а работая также и в Евросоюзе. В состав группировки к тому моменту, полагает СК, входило "подразделение, обеспечивавшее безопасность противоправных действий и физическую поддержку при решении конфликтных ситуаций".

Последние, как утверждает следствие, в 2011 году убили по указанию "босса" предпринимателя, который не поделил с Курьяковым финансовые потоки от наркоторговли.

Члены банда Тяп-Ляп
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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В банду, по данным СК, входил бывший начальник одного из отделов УБОП, который покровительствовал Курьякову и помогал устранять конкурентов. Следствие считает, что он привлекал к криминальному ремеслу и своих подчиненных — трех уже бывших оперативников по особо важным делам.

Всего подсудимым инкриминировалось совершение в период с 1994 по 2012 годы семи убийств, а также семи преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Два из последних были совершены в Германии и Финляндии, полагает СК.

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