В Ульяновске осудили мужчину, наехавшего на машине на сотрудника Росгвардии

САМАРА, 15 ноя — РИА Новости. Суд в Ульяновске признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти местного жителя и приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения, сообщает в четверг СУСК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 23 июля во дворе гостиничного комплекса на Московском шоссе в Ульяновске. Сотрудники правоохранительных органов попытались доставить мужчину, который был пьян, в отдел полиции, однако тот закрылся в своем автомобиле Datsun, после чего задним бампером наехал на сотрудника Росгвардии. После этого, осужденный, по информации СУСК, попытался уехать, а, когда было разбито окно водительской двери, он не остановил машину, сбросив таким образом сотрудника Росгвардии на асфальт.

"Приговором суда мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и приговорен к 1,5 годам колонии-поселения", — говорится в сообщении.