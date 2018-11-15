В Ивановской области три человека пострадали в ДТП с участием автобуса

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении микроавтобуса, иномарки и фургона в Ивановской области, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в четверг в 08.09 мск в Фурмановском районе на трассе Иваново — Кострома.
"Тридцатидевятилетний водитель, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, при выполнении поворота налево не уступил преимущество движения встречному автомобилю Hyundai Elantra под управлением 28-летней девушки. От удара транспортные средства отбросило на остановившийся на перекрёстке грузовой фургон "Соболь", — говорится в сообщении.
По данным полиции, микроавтобус перевозил 17 рабочих из Костромы в Заволжск.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой иномарки и пассажиры микроавтобуса – две женщины — доставлены в медицинское учреждение. Предварительные диагнозы — ушибы и сотрясение головного мозга", — сообщает УМВД. На месте ДТП работают сотрудники полиции.