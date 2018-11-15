В Ивановской области три человека пострадали в ДТП с участием автобуса

ДТП с участием микроавтобуса и фургона в Ивановской области. 15 ноября 2018

ДТП с участием микроавтобуса и фургона в Ивановской области. 15 ноября 2018

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении микроавтобуса, иномарки и фургона в Ивановской области, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла в четверг в 08.09 мск в Фурмановском районе на трассе Иваново — Кострома.

"Тридцатидевятилетний водитель, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, при выполнении поворота налево не уступил преимущество движения встречному автомобилю Hyundai Elantra под управлением 28-летней девушки. От удара транспортные средства отбросило на остановившийся на перекрёстке грузовой фургон "Соболь", — говорится в сообщении.

По данным полиции, микроавтобус перевозил 17 рабочих из Костромы в Заволжск.

© Фото : УМВД РФ по Ивановской области ДТП с участием микроавтобуса и фургона в Ивановской области. 15 ноября 2018 © Фото : УМВД РФ по Ивановской области ДТП с участием микроавтобуса и фургона в Ивановской области. 15 ноября 2018

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой иномарки и пассажиры микроавтобуса – две женщины — доставлены в медицинское учреждение. Предварительные диагнозы — ушибы и сотрясение головного мозга", — сообщает УМВД. На месте ДТП работают сотрудники полиции.