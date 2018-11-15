На ТТК в Москве сгорел грузовик с газовыми баллонами

Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото

Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Грузовой автомобиль, перевозивший пустые газовые баллоны, сгорел на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Нижегородскую эстакаду на юго-востоке Москвы, пострадал водитель, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На внутренней стороне ТТК загорелся грузовик, перевозившей газовые баллоны. Пострадал водитель, у него ожоги рук", — сказал собеседник агентства.

По его словам, баллоны в грузовике были без газа. В результате ЧП движение транспорта было приостановлено.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, грузовой автомобиль горел на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 10.06 пожар был ликвидирован.