На ТТК в Москве сгорел грузовик с газовыми баллонами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Грузовой автомобиль, перевозивший пустые газовые баллоны, сгорел на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Нижегородскую эстакаду на юго-востоке Москвы, пострадал водитель, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На внутренней стороне ТТК загорелся грузовик, перевозившей газовые баллоны. Пострадал водитель, у него ожоги рук", — сказал собеседник агентства.
По его словам, баллоны в грузовике были без газа. В результате ЧП движение транспорта было приостановлено.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, грузовой автомобиль горел на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 10.06 пожар был ликвидирован.