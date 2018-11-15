Опубликовано видео задержания в Томской области пособников террористов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ФСБ обнародовала видеозапись задержания в Томской области лиц, собиравших средства для террористической организации "Исламское государство"*.

В видео показано, как сотрудники ФСБ задерживают двух женщин возле припаркованного автомобиля и проводят их в подъезд. Далее следуют кадры из квартиры с висящим на холодильнике распечатанным знаменем ИГ*, изъятыми картами нескольких банков, религиозно-пропагандистской литературой, символикой ИГ*.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержанным лицам предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ключевая фигурантка дела успела перевести террористам около 1 миллиона рублей. По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ*, подготовку и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.5 УК РФ, осуществляла перевод денег для нужд ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.