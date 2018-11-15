Маргарита Грачева будет присутствовать на оглашении приговора бывшему мужу

СЕРПУХОВ (Московская обл.), 15 ноя — РИА Новости. Маргарита Грачева, которой муж-ревнивец топором отрубил кисти, будет лично присутствовать на оглашении решения суда её экс-супругу, передает корреспондент РИА Новости из Серпуховского суда Подмосковья.

В четверг в Серпуховском суде оглашается приговор Дмитрию Грачеву, которого обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Мужчина признает вину частично и лишь в причинении вреда здоровью жене. Прокурор попросил для него 17 лет лишения свободы.

Женщина пришла в зал суда в сопровождении родственников заблаговременно, до начала заседания. Общаться с журналистами она отказалась.

Трагедия произошла около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, нанеся им не менее десяти ударов, установило обвинение.

По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, Грачев заранее готовился к преступлению: в первых числах декабря купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. В марте СК сообщил, что против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.