В Серпухове суд признал виновным мужчину, отрубившего руки жене

СЕРПУХОВ (Московская обл.), 15 ноя — РИА Новости. Серпуховский суд Подмосковья признал виновным Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук топором из ревности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг в Серпуховском суде оглашается приговор Дмитрию Грачеву, которого обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Мужчина признает вину частично и лишь в причинении вреда здоровью жене. Прокурор попросил для него 17 лет лишения свободы.

"…Грачев совершил похищение человека и причинил тяжкий вред здоровью человека", — заявила судья Ирина Пантела в ходе оглашения мужчине приговора.

Ожидается, что сегодня суд вынесет окончательное решение по делу.

Трагедия произошла около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, нанеся им не менее десяти ударов, установило обвинение.

По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, Грачев заранее готовился к преступлению: в первых числах декабря купил в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке — жгуты разных размеров и бинт с йодом. В марте СК сообщил, что против участкового, не нашедшего состава преступления в действиях Грачева, возбудили уголовное дело о халатности.