В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после смерти ребенка в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Пятилетний мальчик умер в нижегородской больнице, в отношении врачей возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в ночь на 10 ноября у пятилетнего мальчика, проживающего вместе с семьей в Советском районе Нижнего Новгорода, поднялась высокая температура. Утром мать вызвала дежурного педиатра из поликлиники, который, осмотрев ребенка, выписал медицинские препараты и назначил лечение, характерное для простудного заболевания. Несмотря на принимаемые лекарства, состояние малыша не улучшалось, и 12 ноября мать вызвала участкового детского врача, которая после осмотра пациента назначила дополнительные медикаменты, диагностировав ОРВИ.

"Тринадцатого ноября состояние мальчика резко ухудшилось. Каретой скорой помощи он был доставлен в детскую городскую больницу, где в тот же день скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". С целью установления причин смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Судебный медик не исключил, что ребенок мог скончаться от менингококковой инфекции", — говорится в сообщении регионального СУСК.

В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит выяснить, правильно ли мальчику оказывалась медицинская помощь, верно ли поставлен диагноз и назначено лечение. Действиям врачей, допустивших смерть пациента, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.