В Оренбургской области двое детей провалились под лед

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Двое детей провалились под лед на реке в Оренбургской области, к поиску будут привлечены водолазы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На реке Чаган в населенном пункте Маевка Первомайского района провалились под лед два мальчика в возрасте восьми лет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели уже обследовали в районе ЧП четыре километра береговой линии и порядка 100 квадратных метров акватории. К поисковым работам планируется привлечь четверых водолазов.